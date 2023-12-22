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Бастрыкин поручил доложить о хлопке газа в жилом доме в Осиново
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РТ Валерию Липскому представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах хлопка газа в жилом доме в Осиново. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
Напомним, накануне утром в одной из квартир на втором этаже жилого двухэтажного дома в поселке Осиново произошел хлопок газа. Разрушены несущие конструкции второго этажа, пострадали две квартиры на втором этаже и две на первом.
Поначалу в МЧС сообщили о четырех пострадавших, позже стало известно, что в обрушившемся подъезде находилось четыре человека и только владелец квартиры получил серьезные травмы. Еще троих осмотрели медики, помощь им не понадобилась.
Пострадавшего 63-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него ожоги 80% поверхности тела. Подробнее читайте в материале: «Думала, снег с крыши упал, смотрю в окно – полдома нет»: о причинах ЧП с газом в Осиново.
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