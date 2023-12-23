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Минниханов поручил усилить требования к ответственным за уборку снега с крыш домов
На фоне резких перепадов температур увеличивается риск схода снега с крыш многоквартирных домов и иных высотных зданий. Об этом сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В своей речи Раис РТ вспомнил и о недавнем инциденте, когда 20 декабря в Нижнекамске на восьмилетнего мальчика упал снег со льдом. Ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. О результатах проверки по этому случаю должны доложить председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«Прошу всех на эти вопросы обратить особое внимание. Во избежание новых несчастных случаев следует усилить требования к собственникам и управляющим компаниям, ответственным за уборку снега с крыш домов и козырьков, балконов», — дал поручение Рустам Минниханов.
Кроме того, по словам руководителя республики, «также в период предстоящих выходных нельзя оставлять без внимания состояние придомовых территорий и тротуаров».
«Главам муниципальных образований, руководителям организаций ЖКХ, Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ — реагировать на перемены погоды своевременно. От качества содержания дорог, дворов, общественных пространств и жилого фонда зависит прежде всего безопасность граждан», — подчеркнул он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря циклонам вплоть до выходных в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Сегодня в республике ожидается от +2 до -3 градусов.
«<….> смешанные и жидкие осадки в сочетании с положительными температурами воздуха могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей», — предупредил татарстанцев Гидрометцентр РТ, призвав их к осторожности.
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