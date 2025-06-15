В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших из-за атаки БПЛА в Елабуге

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В Министерстве здравоохранения «Татар-информу» рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в результате атаки вражеских беспилотников на Елабугу.

Семь человек в состоянии различной степени тяжести доставлены в БСМП Набережных Челнов. Два человека госпитализированы в Елабужскую ЦРБ.

«Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале сообщал, что в результате атаки вражескими БПЛА на Елабужский автозавод один человек погиб, 13 пострадали. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

В Прокуратуре Татарстана сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам.