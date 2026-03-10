После аномальных морозов на Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 11 марта, в Татарстан вновь придет неустойчивая и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами на территории республики в ночные и утренние часы ожидаются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с.

Кроме того, как ночью, так и днем возможно образование гололеда. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Таким образом, аномальные морозы в Татарстане прекратятся. Сегодня, 10 марта, в столице РТ был побит температурный рекорд 118-летней давности: столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» опустились до -30,5 градуса.

Ранее во время традиционного субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам.