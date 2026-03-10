news_header_top
Общество 10 марта 2026 06:00

В Татарстане 10 марта ожидаются последние сильные морозы перед потеплением

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Во вторник, 10 марта, в республике прогнозируются завершающие лютые холода, после которых придёт заметное потепление. Местами возможен небольшой снег и слабая метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 6–11 м/с, днём порывы до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Ночью по республике температура составляла -23…-28 градусов, местами мороз усилился до -29…-34. К утру температура поднимется до -15…-20, местами до -25. Днём потеплеет до -6…-11, в восточных районах до -12…-16.

#погода в рт
Новости партнеров