В Татарстане конец июля окажется на четыре градуса жарче нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде июля окажется на четыре градуса выше климатической нормы. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 июля равняется +20,3 градуса, а для Казани – +20,9 градуса. Таким образом, средние температуры составят +24,3 и +24,9 градуса соответственно.

Предыдущая декада в регионе выдалась умеренно прохладной. В целом же синоптики прогнозировали, что второй месяц лета будут теплее, чем обычно, но всего на полградуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жаркая погода сохранится в Татарстане до конца текущей недели.