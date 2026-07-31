Синоптики Татарстана предупреждают о сильных дождях в последний день июля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 31 июля, в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В дневные и вечерние часы местами по республике, включая Казань, ожидаются сильные дожди, предупреждают синоптики.

При этом сегодня утром в столице региона уже прошел сильный дождь, после которого многие городские дороги вновь превратились в подобия рек.

По данным метеорологов, температура воздуха по Татарстану составит от +18 до +23 градусов (в столице РТ – от +21 до +23 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца недели в республике сохранится дождливая и умеренно теплая погода.