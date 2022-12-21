«Ъ»: Послания Путина Федеральному Собранию в этом году не будет

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному Собранию в завершающемся 2022 году. Скорее всего, оно окажется сдвинуто на 2023 год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, близких к Администрации Президента.

По словам одного из собеседников издания, идеи для подготовки послания начал собирать у экспертов, но это был «очень ранний уровень» работы. Другой источник подтвердил, что подготовка обращения началась, но вскоре «затухла». В середине декабря сотрудник АП заверил, что масштабной работы над посланием в его структуре точно не ведется.

Осведомленный собеседник «Ъ» из Администрации Президента заметил, что выступление Путина перед парламентариями будет иметь смысл, когда прояснится ситуация со специальной военной операцией на Украине.

«У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего», — пояснил источник, близкий к АП, добавив, что в послании придется говорить и о спецоперации, а прогнозы по ней пока делать сложно. Впрочем, работник самой Администрации Президента отметил, что глава государства сейчас и так регулярно выступает публично на актуальные темы.

Ранее ТАСС рассказал, что послание Федеральному Собранию может быть оглашено в начале 2023 года. При этом источник агентства высказал мнение, что перенос возможен, так как «послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания.

До этого РИА Новости сообщило, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27 декабря. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.