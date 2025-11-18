«Порывы значительно уменьшились»: Радмир Беляев заявил о готовности Нижнекамска к зиме

В Нижнекамске значительно сократилось количество порывов в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом на сессии города и района сообщил глава района Радмир Беляев. По его словам, летний сезон был «активно отработан», и совместная работа с водоканалом дала заметный результат — жалоб стало в разы меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Беляев отметил, что город одним из первых в республике получил паспорт готовности к отопительному сезону. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке республики и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также Правительства РТ.

В этот четверг в Нижнекамске пройдет республиканский семинар-совещание с участием первого вице-премьера Рустема Нигматуллина и всех глав муниципалитетов республики. В течение дня запланированы выезды на объекты Татэнерго, водоканал и на площадку капитального ремонта, включая обновленное общежитие на улице Вахитова.

Глава района напомнил, что Нижнекамск выбран местом проведения семинара не случайно — за последние два года город получил финансирование по большинству программ, успешно реализовал ремонтные и инфраструктурные проекты и теперь может представить коллегам результаты своей работы.

В прошлом отопительном сезоне Нижнекамск столкнулся с трудностями при получении паспорта готовности. Тогда это объяснили процессом передачи тепловых сетей от АО «ВКиЭХ» к АО «Татэнерго». Передача состоялась в июне 2024 года, что позволило городу войти в программу реновации теплосетей. На реализацию её требуется около 6 млрд рублей.