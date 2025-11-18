Ренат Шакиров возглавил исполком Нижнекамска

Фото: стоп-кадр

Ренат Шакиров официально стал руководителем исполнительного комитета Нижнекамска. Его кандидатуру депутаты городского Совета поддержали единогласно. Решение приняли на сессии, которая собрала актив города, руководителей предприятий и представителей общественности.

Шакиров выступил с программной речью. Свое назначение он назвал большой честью и возможностью работать на развитие города, который считает «городом созидателей». Он напомнил, что хорошо знаком с Нижнекамском: в 2021–2022 годах он работал первым заместителем руководителя исполнительного комитета района. Он отметил, что родился и вырос в Казани, женат, воспитывает троих сыновей. Имеет высшее экономическое образование и многолетний опыт государственной и муниципальной службы, включая работу на ведущих руководящих должностях в сфере ТЭК. Этот опыт, по его словам, помогает глубоко понимать задачи муниципалитета и потребности города.

Шакиров рассказал, что ключевой задачей видит модернизацию инженерной инфраструктуры – тепла, воды, водоотведения и ливневой канализации. Он отметил, что за последние годы началась реальная модернизация, и ее необходимо продолжить в едином управленческом цикле вместе с ресурсоснабжающими организациями и службами города. Особый вызов, по его словам, – бесхозяйные сети, которые нужно юридически оформить, чтобы иметь возможность обслуживать их и финансировать работы.

Отдельный блок он посвятил благоустройству. Шакиров подчеркнул, что городская среда – это не праздники и не декоративность, а ежедневное удобство жителей во дворах и микрорайонах.

Говоря о дорогах, Шакиров отметил, что Нижнекамску нужна не «латка», а комплексная модернизация улично-дорожной сети – от центра и промзоны до подъездов к СНТ и пригородным поселкам. Отдельный приоритет он обозначил в программе «Дорога в школу»: безопасные переходы, освещение и удобные маршруты для детей.

Особое внимание он уделил поддержке семей участников СВО, подчеркнув, что это «не формальная работа, а человеческий и моральный долг города». Он также отметил важность тесного взаимодействия с промышленными предприятиями – ради предсказуемости, логистики, экологии и устойчивого развития.

В ходе обсуждения глава Нижнекамского района Радмир Беляев подчеркнул ответственность выбора и выразил поддержку кандидата.

«Ренат Габтрашитович – достойный кандидат. Мы все авансом даем ему возможность проявить себя. Позиция новая, такой практики у него еще не было, но у нас нет сомнений, что он справится. Это большая ответственность и большое доверие. Нижнекамск – третий город республики и лидер по экономике в стране, ответственность здесь очень высокая», – сказал Беляев.