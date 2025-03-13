Порядок проведения Ураза-байрама определен в Татарстане

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В воскресенье, 30 марта, во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Духовное управление мусульман РТ определило порядок его проведения.

В городских мечетях республики праздновать начнут в 6:30 утра с чтения аятов Корана. Чтение гает-вагазов (проповедей) начнется в 7:00. Праздничный намаз планируется совершить в 7:30.

В мечетях, расположенных в сельской местности, муфтият рекомендует провести праздничный намаз через полчаса после восхода солнца.

Праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в прямом эфире будут транслировать телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стало известно, где именно пройдет главный намаз Ураза-байрама в Казани.