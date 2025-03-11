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Общество 11 марта 2025 15:57

Стало известно, где пройдет главный намаз Ураза-байрам в Казани

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Главный гает-намаз в Казани в этом году прочтут в мечети «Марджани». Трансляцию оттуда проведут местные телеканалы. Впервые праздничную молитву в этой мечети возглавит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Ожидается, что участие в ней примут и первые лица республики, в том числе Раис РТ Рустам Минниханов. Информацию об этом подтвердил «Миллиард.Татар» источник в ДУМ РТ.

Праздничный намаз в день Ураза-байрам в Татарстане начнется через полчаса после восхода солнца, в Казани гает-намазы прочтут в мечетях в 5:49 утра.

Осенью 2024 года свой пост имама мечети Марджани оставил Мансур хазрат Джалялетдинов, возглавлявший её на протяжении 30 лет. Новым имамом стал заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов. В этом году в мечети активно проводят разные мероприятия, там же состоится и ежегодный ифтар Камиля хазрата Самигуллина с журналистами.

Еще в прошлом году здесь открыли музей мечети Марджани.

#Марджани #мечеть #праздничный намаз #намаз #старо-татарская слобода
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