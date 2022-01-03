Поручения Путина по угольной отрасли выполнит рабочая группа Госдумы

Выполнением поручений Президента России Владимира Путина, касающихся шахт и угольной отрасли в целом, совместно с Госдумой займется рабочая группа, созданная после трагедии в Кузбассе. Об этом со ссылкой на председателя Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщает РИА Новости.

«В отношении поручений Президента могу сказать, что в прошлом году в Госдуме была создана рабочая группа, которую возглавляет (Александр) Жуков, первый зампредседателя Госдумы, после ситуации в Кемеровской области. Полагаю, все эти вопросы могут быть рассмотрены в рамках работы этой группы», — заявил он.

Глава государства дал ряд поручений по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Так, в частности, он поручил проработать меры по поэтапному выводу из эксплуатации аварийных шахт, усовершенствования промышленной безопасности. Также он заявил о необходимости увеличить зарплату инспекторам Ростехнадзора, курирующим шахты.