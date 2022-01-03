Путин поручил Кабмину изучить предложения по улучшению промышленной безопасности

Президент России Владимир Путин поручил изучить предложения Генпрокуратуры, касающиеся обеспечения профилактики нарушений обязательных требований при надзоре в сфере промбезопасности. Ответственными за его выполнение назначены Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«При подготовке ко второму чтению проекта федерального закона №1144919–7 «О внесении изменений в федеральный закон „О промышленной безопасности опасных производственных объектов“ обеспечить рассмотрение предложений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе касающихся создания условий для профилактики и предотвращения нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 января следующего года.