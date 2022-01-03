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Ру Тат
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Официальная хроника
3 января 2022  17:18

Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных угольных шахт России

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К 1 мая в России должна быть рассмотрена необходимость и приняты меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт, находящихся в аварийном состоянии. Такое поручение Кабмину дал Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой.

Поручение главы государства должно быть выполнено к 1 мая 2022 года. Ответственным за работу назначен Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

#Владимир Путин #шахта
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