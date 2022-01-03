Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных угольных шахт России

К 1 мая в России должна быть рассмотрена необходимость и приняты меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт, находящихся в аварийном состоянии. Такое поручение Кабмину дал Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой.

Поручение главы государства должно быть выполнено к 1 мая 2022 года. Ответственным за работу назначен Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.