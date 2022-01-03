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Экономика
3 января 2022  15:47

Путин поручил увеличить зарплату инспекторам Ростехнадзора, курирующим шахты

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер заработной платы инспекторов Ростехнадзора. Список поручений по итогам состоявшегося 2 декабря 2021 года совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса опубликован на сайте Кремля. 

В документе сказано, что размер оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, которые осуществляют контрольно-надзорные полномочия в шахтах, нужно довести «до уровня не ниже среднего размера оплаты труда руководящих и (или) инженерно-технических работников предприятий соответствующей отрасли».

Поручение дано Правительству России. Срок исполнения – 1 марта 2022 года.

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