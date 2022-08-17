«Пора переключать мозги»: исламский банкинг обсудили на круглом столе «Миллиард.Татар»

В рамках круглого стола, посвященного теме исламского банкинга, эксперты обсудили анонсированную легализацию этого финансового инструмента в России. Организатором встречи выступил проект «Миллиард.Татар».

В частности, был поднят вопрос о не включении Татарстана в список пилотных регионов для тестирования системы. Помимо этого, участники рассказали, почему законопроект об исламском банкинге вряд ли привлечет иностранный капитал в Россию, в каком направлении необходимо перестраивать экономику страны и почему РФ придется научиться работать с исламским миром.

«Хотим мы этого или нет, большинство из того, что для нас сейчас открыто, – это мусульманский мир. Нам придется научиться с этим работать. Основной лейтмотив [в принятии закона об исламском банкинге] должен быть не в привлечении инвестиций, а в том, чтобы наладить хорошие экономические, культурные связи, и не на словах, а на деле. И раз мы оказались в этой ситуации, надо понимать, что это надолго. И уже пора переключать наши мозги», – высказался президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов.

Государственная Дума РФ рассмотрит закон о регулировании исламского банкинга в России уже осенью. Проект документа готов и находится на согласовании в заинтересованных органах. Прежде чем утвердить использование исламских финансов на законодательном уровне, систему планируют протестировать на территориях отдельных субъектов РФ. Экспериментальный проект будет запущен в Чечне и Дагестане, Татарстан в список «пилотов» не попал.