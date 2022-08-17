«Европа закрыта на 10-15 лет, нам придется научиться работать с мусульманским миром»

Что не так с законопроектом об исламском банкинге в России? Почему он вряд ли привлечет иностранный капитал? В каком направлении необходимо перестраивать экономику страны и почему России придется научиться работать с исламским миром? Ответы на эти вопросы – в репортаже с круглого стола «Миллиард.Татар».

Альберт Бикбов: «Сейчас складываются уникальные финансовые возможности для исламского банкинга» кратил свое существование» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Был полный игнор со стороны Центробанка»

«Наступило время коренных преобразований: в свете недавних событий однополярный мир окончательно прекратил свое существование. Эта трансформация, безусловно, затрагивает и финансы. Так что сейчас складываются уникальные финансовые возможности для исламского банкинга», - открыл встречу экономический обозреватель Альберт Бикбов.

Спикер обратил внимание на то, что ранее «чиновники были глухи и слепы к этой теме» и за долгое время в стране так и не были решены вопросы для развития этих финансовых инструментов.

«Наоборот, ставились какие-то препоны, иногда был просто полный игнор со стороны Центробанка. Сейчас они поворачиваются в эту сторону. Во-первых, осенью планируют принять соответствующий закон. Во-вторых, идет разговор о внесении изменений в налоговый кодекс и другие законы, дабы упростить работу финансовых структур, работающих по исламскому банкингу», - констатирует эксперт.

Правда, участники обсуждения не склонны очаровываться и раньше времени радоваться появлению таких инициатив. В первую очередь, экспертов смущает то, что Татарстан, целенаправленно бивший в эту точку последние 20 лет, каким-то образом оказался выведен из эксперимента. Напомним, пилотными регионами для тестирования исламского банкинга в России выбрали Чечню и Дагестан. При этом, проект закона о проведении эксперимента изначально включал в себя не только Чеченскую республику и Дагестан, но и Башкортостан с Татарстаном. По словам президента Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линара Якупова, Татарстан присутствовал во всех предварительных документах.

«Мы видели, какая на это пошла реакция. Действительно, сначала было недоумение. Но уже прозвучало выступление министра экономики РТ, а также депутата ГД РФ Айрата Фаррахова – все они говорят о том, что будем настаивать, чтобы Татарстан также был выбран «пилотом», - добавляет Альберт Бикбов.

Рустам Сагдеев: «Возможный путь, который я вижу, - это только рассрочка, товарное финансирование» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Надо очень хорошо подумать над тем, каковы наши намерения»

«Появление закона – это уже признание. Если взять наш опыт и опыт наших коллег, то по факту мы своим трудом готовили для этого почву. Вопрос только в том, чтобы это было сделано правильно, своевременно и обоснованно. А тот закон, который планируется сейчас, - о чем он говорит?», - задается вопросом генеральный директор Финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев.

Экономический обозреватель Альберт Бикбов, изучивший законопроект, пояснил, что в документе идет речь о создании особого типа финансовой организации, которая будет подконтрольна ЦБ. Это отдельное юрлицо, работающее на принципах партнерского финансирования.

«Хорошо, но если закон примут, то какие продукты у нас будут? Пойдут ли они на то, чтобы исключить штрафы и пени из договоров? Давайте посмотрим на партнерское (проектное) финансирование – это высокорискованный продукт для банка. Пойдут ли они по этому пути? Сомневаюсь. Возможный путь, который я вижу, - это только рассрочка, товарное финансирование. Наверное, пока это единственный возможный вариант развития событий», - предполагает Рустам Сагдеев.

По словам Линара Якупова, те немногочисленные проекты, подобные «Амалю», доказали, что можно работать и без законодательства - не благодаря, а вопреки. Но для дальнейшего развития исламских финансов необходимо правильное регулирование.

В то же время, большие сомнения у экспертов вызывает основной лейтмотив легализации исламских финансовых инструментов в России – привлечение инвестиций из мусульманских стран.

«Могу сказать, что ни в одной стране, в которой развивался исламский банкинг, этот лейтмотив не сработал. «Мы сделаем исламский банкинг и придут иностранные инвестиции» - это неправильное намерение. Это не сработает, - уверен Линар Якупов. - Как это работает: сначала ты смотришь на свой внутренний рынок, под вовлечение этого внутреннего рынка создаешь соответствующие общие условия, вовлекаешь людей, у тебя начинают появляться определенные инвестиционные показатели, которые потом являются индикатором для внешних инвесторов, чтобы они заходили и начинали с тобой работать. Это путь длительностью, минимум, 3-5 лет. Поэтому надо очень хорошо подумать над тем, каковы наши намерения».

Линар Якупов: «Для мусульманских стран мы находимся в непонятном юридическом поле, поскольку не пользуемся британским правом. У нас свое право – континентальное» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Узбекистан научил многих инвесторов: в бывшие страны СНГ просто так лезть нельзя»

Если мы все-таки берем курс на расширение экономического сотрудничества с мусульманским миром, то к чему стоит готовиться и какие нюансы учитывать?

«Для мусульманских стран мы находимся в непонятном юридическом поле, поскольку не пользуемся британским правом. У нас свое право – континентальное, поэтому нам легко работалось с Германией, Францией и так далее. А Ближнему Востоку помогали выстраивать бизнес британцы, - рассказывает Линар Якупов. - Кстати, для любого богатого человека из мусульманского мира иметь дом или бизнес в Англии или других западных странах всегда было комфортно и безопасно. Сейчас они увидели, что это вообще не так, и у них все запросто могут отобрать. Наш случай – случай России – был замечен мусульманским миром. И все вдруг напряглись. И начали смотреть на те рынки, где можно проконтролировать ситуацию».



Но посмотрят ли наши потенциальные партнеры на Россию?

«История Узбекистана научила многих инвесторов тому, что в бывшие страны СНГ просто так лезть нельзя. В 1993-1995 году у Узбекистана начались прямые полеты во все мусульманские страны и потекли инвестиции на мусульманских принципах. Спустя некоторое время, лидер страны говорит: «С этого момента я национализирую все ваши активы, ни копейки выводить из моей страны вы не можете, реинвестируйте сюда». И люди, которые построили там отели, запустили авиакомпании и так далее, просто списали все себе в убыток. А еще запомнили на всю жизнь, что с бывшим СНГ – мусульмане это или нет – надо работать очень внимательно и только на государственном уровне», - отмечает президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов.

«Основной лейтмотив должен быть не в привлечении инвестиций, а в том, чтобы наладить хорошие экономические, культурные связи, и не на словах, а на деле» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дверь в Европу для нас закрыта на 10-15 лет, ничего хорошего там уже не будет»

«Если людям комфортно, то они не пытаются меняться. Нам было комфортно последние 20-30 лет работать с Западом. И нам не нужны были арабы или кто-то еще. Эта концепция сейчас сломалась», - констатирует Линар Якупов.

Если мы хотим выстроить новую связку, следует начинать работу с посольств и консульств. Надо перестраивать логистические цепочки, налаживать авиасообщение, мобилизировать все ресурсы страны, в том числе тех людей, которые знают, как взаимодействовать с этими странами.

«Нужны университеты, им уже в этом году надо давать такую разнарядку, а не про Европу думать. Эта дверь для нас закрыта на 10-15 лет, ничего хорошего там уже не будет.

Хотим мы этого или нет, большинство из того, что для нас сейчас открыто – это мусульманский мир. Нам придется научиться с этим работать. Основной лейтмотив должен быть не в привлечении инвестиций, а в том, чтобы наладить хорошие экономические, культурные связи, и не на словах, а на деле. И раз мы оказались в этой ситуации, надо понимать, что это – надолго. И уже пора скорректировать наши мозги», - призывает Линар Якупов.