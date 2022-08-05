«ЦБ ставит на Кавказ»: почему Татарстан не стал пилотом для исламского банкинга в России?

Центробанк определился с пилотными регионами для тестирования исламского банкинга в России: систему будут «обкатывать» в Чечне и Дагестане. Татарстан, несмотря на звучавшие ранее заявления, в этот список не попал. О причинах и последствиях такого решения регулятора – в материале «Татар-информа».

Экспериментальный проект исламского банкинга в России будет запущен в Чечне и Дагестане Фото: tatarstan.ru

«Инициатива легализации изначально исходила от Рамзана Кадырова»

Прежде чем утвердить в России использование исламских финансов на законодательном уровне, систему планировалось протестировать на территориях отдельных субъектов РФ. Ранее пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга предлагалось сделать в том числе Татарстан, однако вчера Центробанк заявил: экспериментальный проект будет запущен в Чечне и Дагестане.

«В качестве субъектов этого проекта Минфином России предложены и закреплены в поручении Президента Чеченская Республика и Республика Дагестан. Проработка вопроса ведется Минфином России при участии Банка России, в том числе подготовка изменений в законодательство. Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации – участников эксперимента предполагается в 2023 году», – говорится в сообщении регулятора.

Президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов объясняет такой выбор тем, что инициатива легализации исламского банкинга «изначально исходило от Рамзана Кадырова», соответственно, Чечня обязательно должна была присутствовать в числе «пилотов». В свою очередь, в Дагестане – большая доля мусульманского населения, а также уже имеются определенные инициативы по исламским финансовым организациям.

Инициатива легализации исламского банкинга «изначально исходила от Рамзана Кадырова», соответственно, Чечня обязательно должна была присутствовать в числе «пилотов» Фото: president.tatarstan.ru

«Эксперимент был бы более чистым, если бы он базировался не только в Дагестане и Чечне»

«С тем, что Татарстана нет в этом списке, я не согласен. Если посмотреть на экономику республики, то это по сути «мини-Россия» – с нефтянкой, промышленностью, авиацией, сельским хозяйством и так далее. Если Центробанк хочет получить реальную картину того, как исламские финансы будут работать в экономике, то без Татарстана не обойтись», – считает Линар Якупов.

Еще один аргумент в пользу включения Татарстана в число «пилотов», по мнению эксперта, заключается в том, что в кавказских республиках нет большой конкуренции между коммерческими банками.

«В этом процессе обязательно нужна конкурентная банковская среда: так мы получим правильное представление о том, насколько правильно будут работать исламские финансы, – уверен собеседник «Татар-информа». – Эксперимент был бы более чистым, если бы он базировался не только в Дагестане и Чечне. И я говорю это не потому что я патриот Татарстана. Для этого есть объективные причины».

Линар Якупов: «Если ЦБ хочет получить реальную картину, как исламские финансы будут работать в экономике, то без Татарстана не обойтись» Фото: tatarstan.ru

В свою очередь, экс-руководитель финансового дома «Амаль» Рашид Низамеев предполагает, что Татарстан не попал в список пилотных регионов, поскольку он «и без того является довольно развитым субъектом, в котором уже успешно функционирует ряд проектов на базе исламских финансов».

«Полноценно сейчас функционирует “Амаль”, “Татарстанская международная инвестиционная компания”, в “Ак Барс Банке” есть продукт по халяльной ипотеке, также раньше был проект “Татфондбанка”, но он закрылся после отзыва лицензии у ТФБ», – перечисляет эксперт.

«Республике было бы очень желательно войти в эту программу»

С тем, как отсутствие Татарстана в числе «пилотов» скажется на федеральном эксперименте, все предельно ясно. Но каковы будут последствия для республики? Оба эксперта сходятся во мнении, что действующие проекты «будут существовать, как и раньше», однако тестирование системы могло бы существенно ускорить их развитие.

Многие в мусульманском мире будут удивляться тому, что Татарстан, который столько лет педалировал эту тему, вдруг оказался вне пилотного эксперимента Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан уже доказал, что он и без специальной формализации способен запускать подобные проекты, причем на абсолютно частной основе. Но республике было бы очень желательно войти в эту программу: действующие проекты развились бы сильнее, а также появились бы новые. Пилотирование и легализация в целом способствуют развитию этого сегмента», – комментирует Рашид Низамеев.

По мнению Линара Якупова, многие в мусульманском мире будут удивляться тому, что Татарстан, который столько лет педалировал эту тему, вдруг оказался вне пилотного эксперимента.

«Я не знаю, чем руководствовались наши коллеги в ЦБ, но это в корне неправильная позиция. Уберите все эмоциональные вещи, и останутся чисто экономические причины, – уверен эксперт. – Думаю, Рустам Нургалиевич или Правительство Республики Татарстан обратятся к федеральному Правительству и в Центробанк с тем, чтобы республика была включена в список «пилотов».

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