Попова предупредила о последствиях «вредных советов» о вакцинации

Советы отказываться от вакцинации против коронавируса Covid-19 приводят к гибели людей. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус», — заявила главный санитарный врач России в эфире YouTube-канала «Депутат Слуцкий».

По словам Поповой, одной из главных задач возглавляемого ею ведомства сейчас стал поиск способов донести правду о вакцинации ради сохранения жизней. Она также рекомендовала прививаться «чем быстрее, тем лучше».

Ранее директор создавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть коронавирусом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице России. Он также начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин.