В Москве среди привитых с 14 июня до 11 июля разыграют автомобили

Власти Москвы запускают программу стимулирования вакцинации от коронавируса Covid-19 для граждан старше 18 лет путем розыгрыша автомобилей.

Мэр столицы России Сергей Собянин в своем блоге объявил, что первый этап программы пройдет с 14 июня по 11 июля. Участниками лотереи станут получившие первый компонент вакцины от коронавируса.

«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей», — пояснил мэр Москвы. Какие именно авто могут выиграть вакцинировавшиеся, он уточнять не стал.

Информация о результатах розыгрышей будет начиная с 23 июня объявляться по средам в эфире телеканала «Москва 24». «Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной — это собственное здоровье и душевное спокойствие», — подчеркнул в связи с этим Собянин.

Накануне в Москве было официально зарегистрировано 7 704 случая Covid-19. Это близко к отмеченному 24 декабря максимальному значению с начала пандемии — 8 203 заболевших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры. В частности, с 15 по 19 июня в столице России объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. О необходимости вакцинации от коронавируса неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин.