Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть коронавирусом

Рекомендации некоторых специалистов переболеть коронавирусом Covid-19 полностью неверны, заболевание может привести к инвалидности. Об этом после вручения государственных премий в Московском Кремле заявил директор создавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Понимаете, что удивляет — это врачи говорят и даже, извините, наши <…> коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить», — приводит слова ученого ТАСС.

«„Переболейте и будете защищены“ — это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», — подчеркнул в связи с распространением подобных безосновательных мнений Гинцбург.

Исследователь также напомнил, что восстановление после перенесенного коронавируса может занять примерно полгода, а у переболевшего могут возникнуть осложнения в самых разных органах.

Как сообщало ИА «Татар-информ», прививаться от Covid-19 ранее неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин. По его оценке, для предотвращения эпидемии 60% населения России должны стать иммунными к этому заболеванию.