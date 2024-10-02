Боец «Алги» о жизни на СВО: Понял, как много значит семья, дом, Родина

Фото из личного архива бойца предоставлено Ольгой Ивановой

Ильнур Залалетдинов из Новошешминска ушел на СВО добровольцем еще до объявления частичной мобилизации. Он служил в пехоте, был ранен, а сейчас отвечает за общественный порядок и обеспечение безопасности среди личного состава. На передовой он уже третий год.

Ильнур стал бойцом татарстанского батальона «Алга» 16 июля 2022 года. До этого работал на частном военном заводе в Набережных Челнах, неплохо зарабатывал.

На вопрос, почему пошел по своей воле, ответил, что, в первую очередь, из чувства патриотизма. Объявили набор в батальон, и Ильнур решил записаться.

«Я заключил контракт на 4 месяца. Пошел, наверное, еще чтобы испытать себя. Вместе со мной из нашего района в батальон ушли Андрей Кондеев и Михаил Барсуков <...>. Мы стали первыми добровольцами с района до частичной мобилизации», — рассказал боец.

Ильнур Залалетдинов поделился воспоминаниями и о первых днях на передовой и о бое, в котором его ранило.

«Мы заехали на фронт 1 сентября под Херсон. 30 сентября ВСУ начали жестокий обстрел. Россия как раз объявила о референдуме на вхождение в ее состав ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вот они начали нас сильно „окучивать“ <...>. Я получил легкое осколочное ранение и разрыв барабанной перепонки. Затем был госпиталь, лечение и реабилитация. В теле до сих пор осталось больше 20 мелких осколков от 3 до 6 мм, но вреда они уже не причинят», — пояснил боец.

Фото из личного архива бойца

До ранения он воевал в пехоте. А с 23 июля этого года служит в должности инспектора нештатной военной полиции. В «Алге» он числится по-прежнему, только прикомандирован к другому месту. Взвод из 15 человек базируется под Ростовом, солдаты постоянно ездят в командировки.

«Недавно вернулся из очередной двухмесячной командировки — из Бахмута. Мы формировали штурмовую группу из лиц, находившихся в местах лишения свободы, но пожелавших сражаться на СВО. Таких направляют только в штурмовые подразделения с заключением контракта на год. Как пехота они не стоят. Задача штурмовиков отбить территорию у противника, а пехота затем закрепляется на этом месте. Пехоте тяжелее, надо удержать занятые позиции», — пояснил Ильнур Залалетдинов.

Фото из личного архива бойца

Свой позывной Ильнур выбрал по первому слогу своей фамилии — Залик. Он рассказал, что питание в части организовано, там есть столовая для военных. Режим на их базе такой же, какой был в его срочную службу. Ильнур проходил ее в войсках ПВО в 2012-2013 годах. Пока инспектора находятся на базе, им начисляется оклад в 37 тысяч, а оплата, как бойцам, идет только во время командировок.

Сержант Залалетдинов награжден медалью Жукова за бой, в котором он получил ранение и медалью «За СВО». Уже подписаны наградные листы на медаль «За боевые отличия», медаль от Республики Татарстан.

В Новошешминске Ильнура ждет мама, жена и сын Айнур, который родился 23 февраля этого года. Военный тогда находился дома во втором отпуске. В первом отпуске Ильнур оформил брак с Филюзой, а сейчас он был в своем третьем отпуске. В данное время он уделяет много времени семье. Нянчится с сыном, дом у него с женой в поселке «Западный».

Сейчас Ильнур по-прежнему служит по контракту. Он сказал, что сейчас в батальон «Алга» могут записаться не только татарстанцы, но и желающие со всей России. Это только в начале он формировался из жителей республики. Он говорит, что инспектора военной полиции будут служить до окончания СВО, а также могут быть задействованы после для контртеррористических операций. Ильнур подумывает остаться.

Ильнур Залалетдинов, как боец батальона, внесен Украиной в список военных преступников против нее.

«Моя фамилия и фото имеются на сайте миротворческих войск России. Информация и данные обо мне давно выложены в интернет. Поэтому украинцы внесли меня в список своих врагов», — пояснил Ильнур.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Конечно, месяцы, проведенные на СВО, кардинально поменяли у Ильнура взгляды на жизнь.

«Посерьезнее стал, более ответственный, спокойный, умеренный. Раньше шалопай был, — смеется он, – Ценить многое начинаешь, в первую очередь, жизнь. Когда видишь, как погибают твои товарищи, это меняет отношение к ней. Понял, как много значит семья, дом, Родина. Тепло и уют дома сравниваешь с сыростью окопа, где сидишь под дождем. Ценить начинаешь еду, воду, просто так уже не разбрасываешься всем этим. Начинаешь уважать старших. Это, конечно, с детства было. Но теперь это понимаешь и воспринимаешь по-особенному».

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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