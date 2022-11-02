«Поможем всем»: Метшин рассказал о новых мерах поддержки семей мобилизованных

На втором сборе городского штаба помощи семьям мобилизованных в офисе Доброй Казани главы районов доложили мэру города, о том, какая работа была проведена и какие оказываются меры поддержки.

Перед началом второго собрания городского штаба помощи семьям мобилизованных в офисе Доброй Казани Ильсур Метшин посетил их колл-центр по психологической и юридической консультации. На горячую линию всегда могут обратиться родственники мобилизованного с возникшей проблемой, телефон: 558-74-18. Она открыта открыта с 1 октября. За это время сюда обратились больше 1013 раз, отработаны 967 обращений. В частности, оказано 112 психологических консультаций, взяты под патронаж 73 семьи, нуждающиеся в волонтерской помощи, – это покупка лекарств, продуктов питания, сопровождение ребенка в детский сад и школу.

Звонки принимают психологи городского Центра «Доверие» с 9.00 до 21.00. Если поступают вопросы, не требующие психологической консультации, они передаются по тематике в районную администрацию или в соответствующее структурное подразделение исполкома города.

После того, как мэр поговорил с работником колл-центра, он отправился на собрание штаба, где его уже ждали главы районов Казани. Ильсур Метшин рассказал о проделанной мэрией Казани работе и заявил, что останаливаться она не будет.

«Месяц назад мы провели первое заседание штаба по поддержке семей мобилизованных. За это время была проведена огромная работа с мобилизованными и их семьями, от организации питания до заключения браков. Также хочу отметить, что мы помогали не только казанцам. Я специально запросил справку по этому вопросу. Например, с начала обьявления частичной мобилизации управлением ЗАГС города Казани зарегистрировано 318 браков с участием мобилизованных. Из которых только 213 жителей Казани и 105 жители Башкортостана. Мы помогли установить отцовство 31 мобилизованному. Регистрировали и расторжения браков, таких было 71 случай, из них половина также мобилизованные жители Башкортостана» – рассказал Ильсур Метшин, мэр Казани.

Ильсур Метшин отметил, что штаб столкнулся с абсолюнто новой спецификой работы. А также заявил, что принадлежность для оказания помощи совершенно не важна, татарстанец или сосед из Республики Башкортостан, работа с каждым мобилизованным и его семьей будет продолжаться.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день мы установили связь с каждой семьей мобилизованных в Казани. Составили для них социальные паспорта и зафиксировали все их потребности и пожелания. Также были сформированы городские меры поддержки, проработаны все механизмы оказания этой помощи. Ресурсы и опыт «Доброй Казани» оказались как никогда кстати. Здесь мы смогли быстро наладить работу горячей линии и оказания психологической помощи. Часть мер касающаяся детей мобилизованных оформляется и предоставляется непосредственно в школах и в детских садах» – подытожил мэр Казани.

Слово мэр татарстанской столицы передал начальнику управления социальной политики исполкома Казани Ирине Смирновой. По ее словам, конкретная помощь, сейчас оказывается семьям мобилизованных, воспитывающим 1115 детей до 18 лет.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В первые дни после объявления частичной мобилизации чаще всего возникали вопросы про детские учреждения. А именно устройства или переводы в детские сады и школы. Таких обращений было 47 и все они решены. Адресно оказывается помощь по покрытию расходов за услуги ЖКХ или предоставлению отрочек по платежам. На данный момент в работе еще 8 подобных обращений. Один из домов по просьбе семьи мы газифицировали. По 17 обращениям купили медикаменты и провели медицинские обследования у узких специалистов. 10 семьям приобретена детская одежда и необходимый инвентарь. Центр занятости населения Казани за прошедший месяц провел разъяснительную работу с более чем 800-ми семьями по порядку оказания услуг службой занятости населения. В том числе о возможности обучения в рамках национального проекта демография. Трудоустроено 5 супруг мобилизованных...» – продолжила отчет начальник управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова

Помимо перечисленного:

Детям из семей мобилизованных полагается и выдается бесплатное двухразовое горячее питание в муниципальных школах его сейчас получают 645 детей.

С 1 ноября от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах освобождены 374 родителя

Для бесплатных поездок в городском транспорте выдано 656 карт. По ним на данный момент совершено уже более 4,2 тысяч поездок.

, которая дает право бесплатного посещения государственных и муниципальных учреждений культуры, а также муниципальных объектов спорта Казани. Ею уже воспользовались более 100 человек. Выдано 1115 карт возможностей «Батыр» , которая дает право бесплатного посещения государственных и муниципальных учреждений культуры, а также муниципальных объектов спорта Казани. Ею уже воспользовались более 100 человек.

Детям предоставлена возможность для бесплатного посещения кружков. В учреждениях молодежной политики – Казанском молодежном центре имени Гайдара и «Объединении подростковых клубов «Подросток». Ребята, до 18 лет, занимаются в различных кружках, секциях и творческих студиях.

На осенних каникулах в муниципальном лагере «Восток» была организована бесплатная смена для 30 детей мобилизованных.

На собрании штаба также обьявили, что с 3 ноября в Казани начнут работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных, служащих батальонов «Тимер» и «Алга», их семей и жителей присоединенных территорий. Всего их будет 18, четыре из которых развернут на базе торговых павильонов, еще два – на первых этажах административных зданий. 12 пунктов разместяться на базе городских спорткомплексов. Каждый пункт сбора помощи для узнаваемости обозначат логотипом «Доброй Казани».