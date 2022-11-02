В Казани выдано больше тысячи карт «Батыр» детям из семей мобилизованных

На сборе городского штаба помощи семьям мобилизованных на базе офиса АНО «Добрая Казань» главы районов доложили мэру города, что детям из семей мобилизованных уже выдали более 1,1 тысячи карт «Батыр».

Ранее «Татар-информ» писал, чтобы получить пластиковую карту, родителям нужно обратиться в администрацию района по месту прописки. При себе у них должны быть паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Каждая карта содержит индивидуальный серийный номер.

Она дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения культурных и спортивных объектов. Кроме того, ребятам предоставляют бесплатное двухразовое питание в школах, посещение детских садов и питание в них. На данный момент картой воспользовались больше ста человек.

На собрании штаба дополнили, что, когда ледовые дворцы откроют сезон катания на коньках, дети мобилизованных по карте «Батыр» также смогут попасть туда бесплатно.