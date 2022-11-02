С 3 ноября в Казани начнут работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных

Завтра под управлением фонда «Добрая Казань» стартует централизованный сбор гуманитарной помощи мобилизованным, служащим батальонов «Тимер» и «Алга», их семьям и жителям присоединенных территорий.

Единой точкой сбора и комплектования благотворительных грузов стал открывшийся 31 октября склад по адресу Горьковское шоссе, дом №53а. Помещение на безвозмездной основе выделил один из неравнодушных предпринимателей города. На складе уже размещают и формируют грузы от предприятий города для отправки помощи в Лисичанск, а также мобилизованным. Собирают продовольственные и непродовольственные товары, бытовую химию, стройматериалы и медикаменты.

Первые фуры под эгидой «Доброй Казани» отправились в Лисичанск в понедельник. Сегодня они туда прибудут. Предметы первой необходимости и стройматериалы собрали для жителей Лисичанска дорожные организации Казани. Еще 6 организаций города в качестве благотворительной помощи также уже доставили на склад 5 тонн продовольствия и 10 тонн стрейч-пленки для нужд присоединенных территорий.

Склад работает 6 дней в неделю: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00.

Завтра пункты сбора гуманитарной помощи для удобства горожан откроются в разных районах Казани. Всего их будет 18, четыре из которых развернут на базе торговых павильонов, еще два – на первых этажах административных зданий. 12 пунктов разместяться на базе городских спорткомплексов. Каждый пункт сбора помощи для узнаваемости обозначат логотипом «Доброй Казани».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Все желающие могут принести консервы, крупы, макароны, чай, сахар, а также одежду и обувь всех размеров, термобелье, нательное белье и носки, (только новые). Еще в пунктах приема будут рады средствам бытовой химии и индивидуальной гигиены – полный список потребностей опубликован на сайте «Доброй Казани».

Дополнительно для отправки в Лисичанск идет сбор верхней одежды, обуви и детских товаров – детское питание и подгузники, канцелярские принадлежности.

Пункты сбора помощи от жителей будут работать ежедневно с 10.00 до 20.00 без перерыва. Все собранное поступит на централизованный склад, где будут аккумулироваться грузы для поставок по разным направлениям помощи. Предприятиям, чьи сотрудники централизованно организовывают сбор гуманитарной помощи на своих площадях, при необходимости может быть предоставлен грузовой транспорт для перевоза собранных вещей на благотворительный склад.

Всю информацию по потребностям для мобилизованных, их семей и жителей Лисичанска, пунктам приема и времени их работы можно получить по телефону горячей линии «Доброй Казани» – 558-74-18.

Адреса пунктов сбора помощи:

ул.Адоратского, 12 ул.Ш.Усманова, 1 (Московский рынок) ул.Копылова, 1а ул.Гареева, 92 ул.Восстания, 115а ул.Курская, 10б

Пункты сбора помощи, расположенные в спортобъектах: