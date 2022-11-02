В Казани от платы за питание в детских садах освободили почти 400 семей мобилизованных

Сегодня на сборе городского штаба помощи семьям мобилизованных в Казани, главы районов доложили Ильсуру Метшину, что с 1 ноября от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах освободили 374 родителя.

Для бесплатных поездок в городском транспорте 656 семьям выдали специальные карты, а также детям от 8 до 18 лет включительно. Они уже совершили при помощи бесплатных карт более 4,2 тысячи поездок.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как помогают семьям мобилизованных в казанском исполкоме.