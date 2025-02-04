«Поможем нашим»: волонтеры Челнов изготавливают марлевые повязки для полевых госпиталей

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С начала спецоперации в Набережных Челнах появилось немало инициативных групп по поддержке бойцов на передовой. Объединяло активистов одно — желание помочь и приблизить день Победы. Одни из неравнодушных челнинцев – участники команды «Поможем нашим».

Сейчас волонтеры изготавливают марлевые салфетки. Они предназначены для полевых госпиталей, где оказывают первую помощь раненным бойцам. Активисты работают строго по трафаретам. Размеры согласованы с медиками: 5 х 5, 7 х 7, 10 х 10 см.

«Упаковываем в специальные пакеты. Марлевые салфетки — восемь сложенной медицинской марли, чтобы ни одна ниточка не торчала. По запросу медиков, чтобы обрабатывать и останавливать кровотечения», - пояснила волонтер Гульнара Гадельшина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Наша группа „Поможем нашим» уже 2 года как изготавливает сухой душ. С апреля месяца мы сделали 22 600 штук, а с декабря стало необходимо сделать марлевые салфетки для полевого госпиталя. Мы сделали за 2 месяца 4 тысячи», – поделилась волонтер инициативной группы Татьяна Бабикова.

Процесс создания сухих душей также не приостанавливается. По словам волонтеров, они знают, насколько их комплекты нужны на передовой. Активисты инициативной группы «Поможем нашим» получали обратную связь от бойцов.

«Ребята, которые приходят сюда в отпуск и приходят к нам, рассказывают, что им эти души очень нужны. Они нас всегда благодарят за них, потому что, когда они уходят на боевые задания – на 5-7 суток, они всегда его берут, стараются, по крайней мере, брать эти комплекты, потому что они места занимают мало, они легкие», – поясняет Татьяна Бабикова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Необходимости в воде в сухом душе нет. Всего 50 мл хватает, чтобы помыться.

«По сути, можно применить по всему телу и даже на голову, потому что, когда наливаешь на губку воды, появляется пена. Смывать ее не надо. Достаточно вытереться насухо одноразовым полотенцем», – рассказывают волонтеры группы «Поможем нашим».

Кроме этого, активисты вяжут носки, постельное белье, изготавливают «косточки» и многое другое. «Наша команда – почти все пенсионеры, и постоянно такой контингент. Все сюда приходят по зову своего сердца, чтобы хоть немного облегчить быт наших ребят. Мы шьем для них трусы постоянно, вяжем мочалки», – говорят женщины.

Но порой помощь требуется и самим волонтерам. Челнинские предприниматели стараются их поддерживать и выделяют площади в своих торговых центрах, магазинах. Все для того, чтобы активисты могли и в дальнейшем помогать нашим защитникам Отечества, и изготавливать им все необходимое. Не исключено, что скоро волонтерам группы «Поможем нашим» придется искать новые площади.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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