«Помощь с сердцем»: школьники Альметьевска вносят вклад в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Волонтерский штаб «ZA СВОих» в подростковом клубе «Мечта» стал местом, где активисты Альметьевска оказывают поддержку бойцам на передовой. Здесь изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и формируют посылки с помощью. В штабе также трудятся школьники – они осознают важность своего вклада в общее дело.

Султан Шакиров учится в школе, но сегодня он занят не учебниками, а изготовлением окопных свечей. «Я сейчас буду резать воск и заливать его для свечей», – пояснил он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Прежде чем приступить к литью, большие бруски воска необходимо нарезать на мелкие кусочки – это ускоряет процесс плавления. Подготовленный материал расплавляют, а затем заливают в формы.

Пока одни работают над свечами, другие плетут маскировочные сети. Одни ребята нарезают ткань на полосы, другие вплетают их в основу. Сабина Багманова уверена, что участие в такой работе – это не просто помощь, а часть большого дела.

«Мы должны внести свой вклад в победу. Бойцы должны знать, что за ними стоит вся страна, что за них переживают абсолютно все», – заявила школьница.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Волонтерскую работу школьников поддерживают педагоги. Классный руководитель Ирина Ильина отметила, что ребята приходят в штаб по собственному желанию, чтобы внести свой вклад в приближение победы.

«Мы всегда занимаемся патриотическим воспитанием подростков, но мало просто говорить или показывать фильмы. Когда ребенок сам что-то делает для общего дела – это и есть настоящее воспитание», – убеждена педагог.

Двери волонтерского штаба открыты для всех, и сегодня свою помощь привезли воспитанники детского дома.

«Это наша помощь для детей из Курской, Донецкой и Луганской областей. В коробках – канцелярия: ручки, тетради, краски», – объяснили детдомовцы, передавая посылки.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Многие альметьевцы вносят свою лепту – одни собирают продукты и вещи, другие организуют сборы. Для некоторых эта помощь – личное дело, ведь их родные находятся на фронте.

«У меня сын там с 2022 года, уже третий год служит, – объяснила Алсу Ахметова. – Хорошо, когда они приезжают домой, а отпускать обратно очень тяжело. Хочется, чтобы война скорее закончилась и все вернулись живыми и здоровыми».

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Каждая посылка, отправляемая отсюда, теперь имеет свою особенную отметку – рисунок, созданный племянницей основательницы штаба. Этот знак стал символом поддержки и единства всех, кто помогает фронту.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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