Помощь фронту как призвание: апастовские волонтеры поддерживают бойцов на СВО

Волонтеры Апастовского района самоотверженно трудятся на благо нашей Родины. Все свое свободное время они посвящают помощи защитникам Родины.

Силами волонтеров района изготавливаются необходимые для бойцов вещи: носилки, подсумки, плащи от дождя, нижнее белье, маленькие подушки для раненых, «сухой душ» и даже браслеты-обереги. Все это отправляется военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Уже изготовили 210 маскировочных сетей, 5055 носилок, 3040 сумок, 1040 комплектов „сухого душа“, 13 тысяч окопных свечей. Приготовили 345 упаковок домашней лапши», — поделилась руководитель районного отделения Всероссийского волонтерского общества «Золотые руки Ангела» Сания Сафиуллина.

Вся работа ведется при активной поддержке местных жителей. В Апастовском районе действует 560 волонтеров, а в 51 центре произведено уже более 16 тыс. изделий ручной работы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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