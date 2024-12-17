«Помогут сохранить жизнь»: актанышские мастерицы плетут сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Новоалимовский Дом культуры в Актанышском районе стал настоящим центром общения и встреч для жителей села. Здесь волонтеры заняты плетением маскировочных сетей для бойцов СВО.

«Сегодня мы плетем маскировочную сеть по просьбе наших солдат. Она необходима для прикрытия больших машин. Для КАМАЗов мы заплетаем 25-метровые полотна», — рассказывает Гульчачак Фасикова, которая обучила односельчан плетению сетей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Гульчачак начала плести сети в 2023 году, обучилась этому делу у мастериц из Набережных Челнов. В Автограде сегодня живут ее дети, а младший брат Ильнар служит на передовой.

В прошлом году в Новоалимовском Доме культуры проходил капремонт, и мест для массового скопления людей не было. И тогда Гульчачак вместе с соседями начала плести сети в пустующем доме старшего брата. Услышав о добром деле, односельчане охотно присоединились к субботнику и начали помогать волонтерам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«У нас уже есть двухлетний опыт плетения сеток, но сколько именно мы успели сделать за это время, уже не помним», — делятся волонтеры.

Цвета маскировочных сетей меняются в зависимости от времени года.

«По рассказам моего брата, там, в зоне СВО, ночью холодно, а днем оттепель. Снег тает, и сугробы становятся серыми. Поэтому мы плетем из черно-белого материала», — объясняет Гульчачак.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Если осенью использовали темно-зеленый и песочный цвета, то летом — темно- и светло-зеленые.

«Сделать сетку не трудно, главное — потянуть за рамку, чтобы она не провисала, и не оставлять промежутков между шипами», — добавляют волонтеры. Это позволяет максимально адаптировать изделия под окружающую среду и минимизировать вероятность обнаружения техники.

При большом количестве людей одну сеть можно сплести всего за два часа.

«Я работала швеей-резчицей в КБО 26 лет и тоже решила помочь солдатам, — рассказала Гузалия Закирова. — С прошлого года занимаюсь плетением маскировочных сетей. Надеюсь, что наши сети помогут сохранить жизнь солдатам».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Важно не только правильно натянуть сеть на раму, но и обеспечить плотность плетения без промежутков. Мастерицы вкладывают свою душу в каждую деталь, чтобы помочь солдатам.

Плетение маскировочных сетей планируют завершить до 19 декабря — дня отправки очередной гуманитарной помощи из Актанышского района бойцам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Среди волонтеров трудится и Альбина Муллахметова, которая начала шить одеяла для защиты солдат от дронов.

«Сшила одеял из два слоя синтепона и два слоя фольги. Золотистая фольга используется именно для защиты от дронов. С таким укрытием солдаты могут пройти куда угодно», — делится Альбина. Эти изделия защищают солдат от дронов, обеспечивая тепло и безопасность даже в суровых условиях.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Заведующая клубом Ландыш Кирамова отмечает важность дружеской обстановки среди женщин-волонтеров.

«Мы угощаем женщин-волонтеров чаем, а затем снова возвращаемся к работе», — рассказала она.

Таким образом, мастерицы приближают День Победы, объединяя усилия ради общей цели и поддерживая тех, кто стоит на защите Родины.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Новоалимовский Дом культуры возведен в этом году в рамках национального проекта «Культура».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой