Помогают СВО и чтят память: Нижнекамск присоединится к празднованию Дня Героев Отечества

Завтра, 9 декабря, Нижнекамск присоединится к празднованию Дня Героев Отечества – памятной даты, учрежденной в 2007 году и посвященной ратным подвигам наших предков, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Российской Федерации и кавалерам Ордена Славы.

«В истории Нижнекамска есть свои герои: пять Героев Советского Союза, пять полных кавалеров ордена Славы, шесть Героев Социалистического Труда и Герои России. Сегодня героическая летопись продолжается нашими военнослужащими, отличившимися в ходе специальной военной операции», – напомнил на деловом понедельнике замглавы района Александр Умников.

На прошлой неделе глава района Радмир Беляев вместе с коллегами посетил фронтовые позиции, где пообщался с земляками, и доставил 30 тонн гуманитарного груза: строительные материалы, генераторы, продукты питания. Также оказана помощь Лисичанску – стройматериалы, гигиенические принадлежности, инвалидные коляски. Земляки выразили благодарность всем нижнекамцам и волонтерам, поддерживающим их.

В прифронтовом госпитале бойцы получили медикаменты и подарки от местных волонтеров. «Спасибо каждому, кто оказывает поддержку нашим военным, плечом к плечу вместе со страной выполняющим свой долг», – подчеркнул Александр Умников.

В Нижнекамске к празднику запланированы памятные и праздничные мероприятия, встречи ветеранов с подрастающим поколением в рамках уроков «Разговор о важном», а также особое внимание будет уделено членам семей участников СВО.

10 декабря в Казани состоится церемония награждения номинантов Республиканской премии «Добрый Татарстан – 2025». Среди финалистов – нижнекамские волонтеры. «Верим в их победу и надеемся вскоре поздравить с заслуженным успехом», – отметил замглавы района.