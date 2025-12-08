news_header_top
СВО 8 декабря 2025 10:36

«Мы будем помнить»: на мемориальной доске школы №10 Нижнекамска увековечили память бойцов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мемориальная доска школы №10 в Нижнекамске пополнилась именами выпускников Николая Егорова и Евгения Цывикова, которые погибли, выполняя свой служебный долг в зоне специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали родные погибших, ветераны СВО, педагоги и учащиеся. Звучали гимны России и Татарстана, а торжественное открытие митинга подчеркнуло память о двух выпускниках.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Конечно, больно осознавать, что молодежь погибает, но мы гордимся тем, что именно эти мужчины защитили эту страну», – отметил директор школы Андрей Бликин.

Евгению Цывикову было 35 лет, Николаю Егорову – 43. На митинге присутствовала мама Николая.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В Чечне был и ушел на Украину – я должен защищать, – вспоминала женщина. – Почти два года он был там. Две медали за хорошую службу, минометчик, потом штурм. В Константиновке пропал без вести, два месяца искали, потом нашли… Остался сын Артур».

В этот же день представители отряда юнармейцев 10-й школы дали торжественную клятву стремиться к победам и хранить память о защитниках Родины.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

#СВО
