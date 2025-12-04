«Важно чувствовать нашу поддержку»: Беляев навестил бойцов СВО в прифронтовом госпитале

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале рассказал о последней поездке в зону СВО. В этот раз он смог навестить земляков и в прифронтовом госпитале, где передал медикаменты и гостинцы, собранные волонтерами Нижнекамска. Бойцы выразили большую благодарность за внимание и поддержку.

Помимо этого, в ходе поездки было доставлено 30 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, а также помощь для Лисичанска: строительные материалы, гигиенические принадлежности для больниц, инвалидные коляски и другие необходимые вещи, собранные неравнодушными жителями Нижнекамска.

«Спасибо всем неравнодушным! Бойцам важно чувствовать нашу поддержку», – подчеркнул Радмир Беляев.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.