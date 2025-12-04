news_header_top
СВО 4 декабря 2025 10:31

30 тонн помощи для бойцов: Радмир Беляев доставил помощь от нижнекамцев в зону СВО

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев побывал в зоне СВО, чтобы лично передать поддержку землякам.

За время поездки для бойцов было доставлено 30 тонн гуманитарного груза: три автомобиля, строительные материалы, генераторы, продукты питания и другие необходимые вещи.

«Земляки в боевом настрое, рассказали, как обстоят дела, обсудили, какие вещи будут нужны в ближайшее время», – отметил Радмир Беляев. По его словам, ребята передали большую благодарность всем, кто поддерживает их на передовой.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Ниженкамского района РТ.

