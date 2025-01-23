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Общество 23 января 2025 11:48

Помогать с очисткой Черного моря от мазута отправятся 30 волонтеров из Татарстана

На побережье Черного моря отправятся еще 30 волонтеров из Татарстана, среди них будут студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. Они будут спасать представителей местной фауны. Об этом на пресс-конференции ко Дню студента сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«На следующей неделе благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова 30 волонтеров из Татарстана отправятся на побережье Черного моря. Среди них также студентки ветеринарной академии, которые будут помогать животным и птицам», — пояснил Садыков.

В декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате мазут попал в море и загрязнил воду и берег.

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#Черное море #Экология #Ринат Садыков
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