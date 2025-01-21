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Выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае
Выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае. Мониторинг пляжей увеличен до 265 километров, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили в штабе, в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу найдены фрагменты нефтепродуктов – мелкие кусочки мазута и водоросли, перемешанные с нефтью.
Сообщается также, что на побережье Азовского моря в Краснодарском крае очищено шесть километров прибрежной зоны, откуда было вывезено около 150 килограммов загрязненной почвы. В результате площадь мониторинга увеличилась: от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе теперь общая длина наблюдаемого участка составляет 265 километров.
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