Выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае

Выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае. Мониторинг пляжей увеличен до 265 километров, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили в штабе, в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу найдены фрагменты нефтепродуктов – мелкие кусочки мазута и водоросли, перемешанные с нефтью.

Сообщается также, что на побережье Азовского моря в Краснодарском крае очищено шесть километров прибрежной зоны, откуда было вывезено около 150 килограммов загрязненной почвы. В результате площадь мониторинга увеличилась: от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе теперь общая длина наблюдаемого участка составляет 265 километров.