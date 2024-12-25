В Керченском проливе из потерпевших крушение танкеров вытекло 3750 тонн мазута

Из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров вытекло 3750 тонн мазута, об этом рассказали в РИА Новостях.

«Татар-информ» рассказывал, что 15 декабря в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 человек, потерпел бедствие в Керченском проливе, как и танкер «Волгонефть 239».