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Происшествия 25 декабря 2024 14:30

В Керченском проливе из потерпевших крушение танкеров вытекло 3750 тонн мазута

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Из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров вытекло 3750 тонн мазута, об этом рассказали в РИА Новостях.

«Татар-информ» рассказывал, что 15 декабря в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 человек, потерпел бедствие в Керченском проливе, как и танкер «Волгонефть 239».

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