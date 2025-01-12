Глава МЧС сформировал федштаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба МЧС, уточнив, что министр и члены штаба прибыли в Анапу ранним утром.

По словам представителя МЧС, «Александр Куренков и члены федерального штаба, созданного по указанию Президента России Владимира Путина, находятся в Анапе. Штаб будет работать на месте происшествия до полного устранения последствий разлива». В состав штаба вошли представители различных федеральных министерств и ведомств.

Также в МЧС отметили, что министр лично будет контролировать работы по очистке загрязненного побережья. После этого пройдет заседание правительственной комиссии, на котором будут обсуждены дополнительные меры для скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.

9 января Президент Владимир Путин дал поручение создать штаб из представителей федеральных органов власти для работы на месте катастрофы.