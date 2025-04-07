Помогает фронту: 77-летняя жительница Бавлов шьет вещи для бойцов СВО

Бавлинские волонтеры активно занимаются подготовкой и отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих. Они собирают необходимые вещи для бойцов на передовой и тех, кто проходит лечение в госпиталях. 77-летняя жительница города Танзиля Альтапова также не осталась в стороне и начала шить необходимые для бойцов СВО вещи.

Танзиля Альтапова к рядам волонтеров, которые помогают СВО, присоединилась недавно, по зову души. Пенсионерка более пяти лет занимается пошивом лоскутных одеял, сумок, поэтому она и решила помогать шить разные необходимые изделия для солдат. Навыки кройки и шитья пенсионерке пригодились в деле помощи бойцам. У женщины две швейные машинки, своя небольшая комната, оборудованная под швейную мастерскую.

«В волонтерской группе мне первым делом поручили пошив нижнего белья. Ткани выдали, но я и сама собрала постельное белье у соседей, у родственников, также и свои какие-то запасы были. В общем, все пошло в ход», – рассказывает женщина.

Трусы получаются приятные к телу, разных расцветок, все они сшиты с любовью и заботой. Мастерица за небольшой промежуток времени сшила более 100 штук нижнего белья.

Сейчас она занялась пошивом специальных подушек-косточек. Изделие напоминает игрушку – у него необычная форма, напоминающая косточку. Такие удобные приспособления очень нужны в госпиталях, где их подкладывают под спину, ноги и руки раненых, вынужденных подолгу лежать в одном положении.

«На изготовление одной такой ортопедической подушки уходит около 20 минут времени. Я научилась их кроить, сама готовлю наполнитель, после пошива готовую заготовку наполняю», – делится Танзиля Альтапова.

Мастерица также шьет подушки разных размеров для носилок – на данный момент несколько штук наволочек уже готовы и ждут наполнения. Женщина не может сдержать слез, когда разговор заходит о бойцах – она считает, солдатам важна и нужна любая наша поддержка.

«У наших солдат должен быть надежный тыл. Каждый человек, если внесет свою, хоть даже небольшую, лепту, сделает нас еще сильнее», – говорит она.

Мастерица старательно, шов за швом, приближает победу и твердо уверена – она будет за нами.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.