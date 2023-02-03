В суд направлено дело экс-замглавы ФСС по РТ, «погоревшего» на подгузниках

В суд направлено дело 46-летнего бывшего замглавы ФСС по РТ Геннадия Титова, обвиняемого в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в период с февраля 2021 по январь 2022 года Титов поручил своим подчиненным подготовить решение об отклонении заявок фирмы, которая должна была участвовать сразу в двух аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей, и подгузников для взрослых на 188 млн рублей.

В настоящий момент Титову предъявлено обвинение по двум статьям. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что замглавы ФСС по РТ Геннадий Титов был задержан 27 января на рабочем месте. Суд отправил обвиняемого под домашний арест на полтора месяца.