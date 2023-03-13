«Погоревший» на подгузниках экс-замглавы ФСС по РТ предстал перед судом

Перед судом предстал бывший замглавы ФСС по Татарстану Геннадий Титов. Мужчина обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Дело начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

Сегодня по делу должно было пройти первое слушание, но его отложили. Комментировать уголовное дело Титов не стал. Известно, что свою вину он не признает.

Напомним, что под стражу экс-замглавы ФСС по РТ попал в январе прошлого года, буквально через несколько месяцев после того, как за получение взятки был задержан глава фонда Павел Лоханов.

По версии следствия, в период с февраля 2021 по январь 2022 года Титов поручил подчиненным подготовить решение об отклонении заявок фирмы «РСС-Мед». Организация должна была участвовать в аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей, и подгузников для взрослых на 188 млн рублей.