«Получив подарки, пустили скупую мужскую слезу»: Магдеев рассказал о поездке на СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поделился впечатлениями от своей поездки в зону специальной военной операции (СВО) и выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку в это трудное время.

«Хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку, которая оказывается нашим воинским частям. Спасибо нашему городу, который не устал помогать. И речь идет не только о сотнях миллионов рублей, хотя и это тоже важно. Главное – это моральная и материальная поддержка, которую оказывает полумиллионный город Набережные Челны», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе в зону СВО при поддержке местных предприятий и организаций были отправлены два конвоя.

«Еще раз благодарю всех за помощь, особенно руководителей предприятий и учреждений, а также наших детей. Я передавал подарки к 23 Февраля – простые, но сделанные от души вещи, например, вышитые платки, изготовленные детьми из Детской художественной школы № 1. Даже профессиональные военные, офицеры, которые прошли через огонь и воду, получив подарки, пустили скупую мужскую слезу», – рассказал Магдеев.

Мэр подчеркнул, что поддержка детей, взрослых и военнослужащих очень важна и эта работа будет продолжена.

«Наша гражданская и человеческая позиция имеет огромное значение. Военнослужащие чувствуют нашу поддержку и благодарят за постоянное внимание. Мы проводим большую работу по поддержке их семей, чьи мужья и отцы находятся на фронте», – добавил он.

Кроме того, Магдеев отметил важность помощи тем военнослужащим, которые возвращаются к мирной жизни.

«Нужно продолжать оказывать им помощь, особенно в медицинской и социальной сферах. Важно найти работу для тех, кто вернулся, и предоставить поддержку при трудоустройстве. Это комплексная работа, которую необходимо вести уже сегодня», – отметил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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