«Полторы тысячи сетей для передовой»: нижнекамские волонтеры сплели броню из ткани

За два года работы нижнекамская группа «Покров-НК» изготовила 1,5 тыс. маскировочных сетей общей площадью 30 тыс. квадратных метров. Их плетут порядка 40 женщин-волонтеров, в основном пенсионеры.

Процесс начинается с того, что шесть метров ткани превращаются в 16 лоскутов, которые затем нарезают на короткие полоски. Специальный станок местного умельца за один раз разрезает 120 полосок, ускоряя работу. После этого отдельная группа женщин делает на них насечки – монотонную, но обязательную операцию.

«Насечки делать нужен характер. Это работа не из легких, начинают болеть глаза и руки. Но я, видимо, по характеру подхожу под нее», – говорит волонтер Зарема Аюпова, которая по пять часов в день работает за столом.

Этим летом рядом с ней трудится 13-летняя школьница Дарина Галиева. «Я хожу на сети, потому что у меня есть желание помогать», – говорит она.

С опытом женщины заметно ускорили процесс. Если на первые 1 тыс. сетей ушло полтора года, то последние 500 сделали чуть более чем за полгода.

«Полторы тысячи сеток – это 30 тысяч квадратных метров укрывочного материала. Есть заказы и на большие размеры, 6×5 или 6×8 метров. Их плести сложнее, но, если бойцы просят, для нас это закон», – отмечает волонтер Фарида Нигматзянова.

Материалы для сетей женщины приобретают за собственные средства и пожертвования горожан. Летом, когда рук становится меньше, темпы работы не падают: заказы с фронта остаются большими.

Цех группы «Покров-НК» находится в Центре креативных индустрий «База», и присоединиться к делу может каждый желающий.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

