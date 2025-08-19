news_header_top
СВО 19 августа 2025 17:01

Более 820 нижнекамцев заключили контракт на военную службу с начала года

Более 820 нижнекамцев заключили контракт на военную службу с начала года
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С начала года из Нижнекамска на защиту Родины отправились уже более 820 человек. Военкомат отмечает: немалая часть новобранцев приезжает из других регионов – подписывать контракт именно здесь, в Татарстане. Причина понятна: республика предлагает одни из самых выгодных условий в стране.

На прошлой неделе постановлением правительства республики размер единовременной выплаты был увеличен. Теперь контрактникам полагается 2 миллиона 700 тысяч рублей из бюджета Татарстана и еще 400 тысяч рублей от Минобороны России. В сумме – 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Если ранее региональная выплата составляла 2 миллиона 100 тысяч рублей, плюс 400 тысяч федеральной, то сегодня эта сумма доведена до 2 миллионов 700 тысяч рублей», – пояснил военный комиссар Нижнекамска и района Газинур Ситдиков.

Для оформления контракта достаточно аттестата или диплома, паспорта и военного билета. При необходимости военкомат помогает восстановить документы. Пройти медкомиссию можно без очереди, а иногородним предоставляют жилье и питание.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме того, военнослужащим и их семьям гарантирован целый комплекс мер поддержки: бесплатное школьное питание и посещение детсада, социальная выплата детям в размере 20 тысяч рублей, льготный проезд, поездки в оздоровительные лагеря.

«Все мероприятия, которые проводятся главой района, проходят с обязательным приглашением детей военнослужащих. При поддержке Раиса республики и районного „Боевого братства“ для них организуются праздники воинской славы и спортивные мероприятия», – отметил Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня особенно востребованы такие специальности, как водитель категории «С», а также профессии, связанные с управлением и ремонтом беспилотных летательных аппаратов.

Желающие заключить контракт могут обратиться в Нижнекамский военкомат по телефону 8 (8552) 44-04-17.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

