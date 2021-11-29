Польские пограничники обвинили белорусских коллег в разрушении забора на границе

Польские службы охраны обвиняют коллег из Белоруссии в разрушении ограждений на границе, через которые беженцы могут попасть на территорию Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

«Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор на границе, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону», — сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

Очередная попытка прорваться через границу была предпринята минувшей ночью в районе города Мельника, когда 33 иностранца форсировали границу при поддержке белорусских силовиков.

По данным погранстражи, всего за последние сутки зафиксировали уже 92 попытки незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

В последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Белоруссией. С 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию Европейского Союза, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть в Евросоюз.

Польские власти оказались вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию забрать мигрантов к себе, отметив, что большинство из беженцев просто хочет воссоединиться со своими семьями.