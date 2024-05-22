Полпред Татарстана оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью Раиси

Вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил Посольство Ирана в Москве, чтобы выразить слова соболезнования и поддержки от татарстанцев Чрезвычайному и Полномочному Послу Казему Джалали и всему дружескому народу Ирана в связи с гибелью в авиакатастрофе Президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и их окружения. Ахметшин оставил запись в книге соболезнований.

«Книгу соболезнований открыли сегодня. Она будет доступна в резиденции Ирана в течение двух дней», — говорится в сообщении полпредства РТ в Telegram.

19 мая возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа. Гибель иранского лидера и его делегации официально подтвердили утром 20 мая.

В Тегеране сегодня проходит церемония прощания с погибшими, похороны жертв авиакатастрофы пройдут 23 мая. Ранее Президент Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ. Раис РТ Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком.