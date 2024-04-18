«Полным составом»: впервые площадкой «Тотального диктанта» станет Танковое училище Казани

Вячеслав Шаталов

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В день проведения международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» впервые площадкой очного написания текста станет Казанское танковое училище. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил региональной координатор проекта Вячеслав Шаталов.

«В 2024 году мы наладили взаимодействие с Танковым училищем. Почти полный состав курсантов училища будет писать “Тотальный диктант”», – сообщил Шаталов.

Еще одной новой площадкой проведения акции станет новое здание «Сибура» рядом с заводом «Казаньоргсинтез». Здесь читать текст будет популярная певица татарской эстрады Гульназ Исаева. А написать диктант в новострое смогут сотрудники предприятия.

«Тотальный диктант» пройдет в Казани и городах Татарстана, напомним, уже в ближайшую субботу – 20 апреля. В 14 часов участники онлайн- и реального форматов смогут проверить свои знания, написав специально созданный к акции текст писательницы и журналиста Анны Матвеевой.

Всего, как ранее сообщал «Татар-информ», в этом году в республике для очного участия в акции будет организовано более 1 300 площадок. 190 из них – в Казани. На одной из них, в Национальной библиотеке РТ, читать диктант будет сенатор от Татарстана в Совете Федерации Александр Терентьев. Он примет участие в акции впервые.

Также впервые в республике на шести площадках будет проводиться детский «Тотальный диктант», текст для которого будет представлять упрощенную версию основного.