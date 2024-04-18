Жители Татарстана напишут «Тотальный диктант» более чем на 1 300 площадках

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Татарстане для очного участия жителей в международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» будет открыто более 1 300 площадок, из них 190 – в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил региональной координатор Вячеслав Шаталов.

В прошлом году, напомнил спикер, площадок для написания «Тотального диктанта» в республике было 1127. Очное участие в акции приняли 31 713 человек. Согласно статистическим данным, средний возраст участников акции – 27 лет. А по сведениям генерального штаба «Тотального диктанта», преимущественно диктант пишут женщины 35-40 лет, работающие, имеющие двоих детей и мужа.

«В этом году мы подготовили несколько больше площадок, чем в прошлом. Из них 6 площадок для Тотального русского диктанта, где его смогут написать иностранные студенты, иностранные граждане, для которых иностранный язык не является родным. И 6 площадок на территории Татарстана с детским диктантом. Данный формат является пилотным, на него на данный момент нет возможности зарегистрироваться. На следующий год, надеемся, мы сможем расширить данное количество площадок», – сказал Шаталов.

Он также отметил, что для удобства самих участников акции на сайте «Тотального диктанта» открыта предрегистрация, где можно выбрать локацию из списка публично открытых площадок и зарезервировать место для себя. Шаталов также констатировал, что «в связи с недавними событиями количество открытых площадок немного сократилось в этом году». На некоторые площадки, позволяющие приглашать внешних пользователей, обратил он внимание, может потребоваться паспорт.

«Тотальный диктант» пройдет в Казани и городах Татарстана, напомним, уже в ближайшую субботу – 20 апреля. В 14 часов участники онлайн- и реального форматов смогут проверить свои знания, написав специально созданный к акции текст писательницы и журналиста Анны Матвеевой.

Регистрация на открытые площадки «Тотального диктанта» будет доступна на сайте акции вплоть до дня проведения акции, 20 апреля, при наличии свободных мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за хакерской атаки на сайт регистрация участников была приостановлена уже через 7 минут после ее начала. Чтобы возобновить регистрацию, ИТ-специалистам потребовалось около 3 дней.

В этом году акцию поддержал сенатор от Республики Татарстан Александр Терентьев. Он впервые примет участие в акции в качестве диктующего и будет читать текст в одном из залов Национальной библиотеки Татарстана.