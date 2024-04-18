В Казани читать «Тотальный диктант» будет сенатор от Татарстана Александр Терентьев

Член Совфеда от Татарстана, заместитель председателя Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев в этом году поддержал своим участием международную просветительскую акцию «Тотальный диктант». В качестве диктующего он будет зачитывать текст на площадке Национальной библиотеки Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции о предстоящей акции сообщила в «Татар-информе» руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Республике Татарстан, председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

Присоединится к популярной акции Терентьев впервые. Написать текст, зачитанный им, смогут не все желающие, а только активисты и сотрудники общественных объединений – эта площадка «Тотального диктанта» не является публично открытой.

«Тотальный диктант» пройдет в Казани и городах Татарстана, напомним, уже в ближайшую субботу – 20 апреля. В 14 часов участники онлайн- и реального форматов смогут проверить свои знания, написав специально созданный к акции текст писательницы и журналиста Анны Матвеевой.

В этом году «Тотальный диктант» в регионе участники будут писать на более чем 1 300 площадках. 190 из них будут организованы в Казани.

«Для удобства самих участников мы на все открытые площадки открыли предрегистрацию, чтобы желающие могли зарезервировать место для себя. В связи с недавними событиями количество открытых площадок немного сократилось в этом году. На те площадки, которые позволяют приглашать внешних пользователей, необходимо в некоторых случаях иметь паспорт по требованию службы безопасности», – обратил внимание региональной координатор международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» Вячеслав Шаталов.

Помимо Александра Терентьева, среди известных медиаперсон в этом году читать диктант будут генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов – в концертном зале Культурного центра имени Пушкина; редактор и ведущая программы новостей на телеканале «Эфире» Ольга Лаврова – в конференц-зале КЦ Пушкина; заместитель министра по делам детей и молодежи Айгуль Сабирова, а также актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова и редактор, сценарист, ведущая телеканала «Эфир» Алсу Мухамадиева – в Институте филологии и межкультурной коммуникации.

«Надежда Рагозина, заместитель министра юстиции РТ, в “Тотальном диктанте” с самых первых времен, когда мы проводили его в Казани. Она диктует в Национальном музее Татарстана. В Казанском государственном институте культуры будет диктовать народная артистка Татарстана Гузель Шакирзянова. Несколько депутатов Госсовета Татарстана мы пригласили диктовать в этом году. Раиль Шамсутдинов будет диктовать для преподавателей и школьников, обучающихся в СОШ №85. В филиале РАНХИГС будет диктовать Людмила Рыбакова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре и науке и национальном вопросе. На базе «Татмедиа» диктует Нина Шимина, депутат Госсовета РТ и председатель Молодежного парламента РТ. Татьяна Ларионова, депутат Госдумы от Татарстана, не первый год читает на площадке мультимедийного парка “Россия – моя история”», – рассказал Шаталов.

Регистрация на открытые площадки «Тотального диктанта» будет доступна на сайте акции до дня проведения акции, 20 апреля, при наличии свободных мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за хакерской атаки на сайт регистрация участников была приостановлена уже через 7 минут после ее начала. Чтобы возобновить регистрацию, ИТ-специалистам потребовалось около 3 дней.